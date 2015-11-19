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ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل 1827 سائحا من جنسيات مختلفة

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ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل 1827 سائحا من جنسيات مختلفة ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل 1827 سائحا من جنسيات مختلفة
استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم السفينة السياحية " MEIN SCHIFF 2" وعلى متنها 1827 سائحا من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء سفاجا وذلك لزيارة مناطق راس محمد وسانت كاترين والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ.

اليوم السابع -11 -2015

وتم استقبالهم وسط اجواء احتفالية بالمزمار البلدى و الفنون الشعبية و كان فى استقبالهم مدير ميناء شرم الشيخ البحرى الذى قام بالترحيب بقبطان السفينة و اهداءه درع هيئة موانى البحر الاحمر و تبادل الهدايا التذكارية و توزيع الورود على السياح .

اليوم السابع -11 -2015

كما شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، فى بيان له اليوم، على ضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء و رفع درجة الاستعداد و تشديد الاجراءات الامنية و رافق الوفود السياحية سيارات شرطة السياحة لتأمينها اثناء جولاتهم بالمدينة .

اليوم السابع -11 -2015

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل تفقد بالأمس الاجراءات الامنية بميناء شرم الشيخ البحرى من اسوار الميناء و الاسوار المائية و اجراءات تأمين الركاب و الامتعة بالميناء منذ وصولها وحتى مغادرتها للميناء .
>اليوم السابع -11 -2015

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ذلك يأتى بالتزامن مع انعقاد مؤتمر دعم السياحة بمدينة شرم الشيخ و جهود لتنشيط السياحة و التأكيد على أن بلد الامن و الامان .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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مصر 365

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