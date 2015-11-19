فى فصل الشتاء اعرف فيتامينات حمايتك من الأمراض

مع تغير درجة الحرارة يوميا، وحدوث تحولات فى حالة الطقس ما بين الدافئ والبارد تصيبنا العديد من الأمراض، ولكن هناك بعض العناصر التى تساعد على حمايتنا فى الشتاء.

وكشف تقرير نشر فى موقع The times of india الهندى أن هناك 5 فيتامينات مهمة جدا للجسم فى فصل الشتاء، وتقيه من الأمراض منها فيتامين سى، الذى يرفع المناعة لأنه مضاد للأكسدة ويقى من الالتهابات كالبرد والسعال والحمى التى يصاب بها الكثيرون فى بداية فصل الشتاء، ومن الممكن إمداد الجسم بفيتامين سى عن طريق الفاكهة المتاحة كالبرتقال والليمون والليمون الحلو أو بعض أقراص فيتامين سى المتاحة فى الأسواق.

فيتامين د:

>

فيتامين E:

>

مجموعة فيتامين B COMPLEX

>

أوميجا 3:

>

>وفقا للتقرير أنه على الرغم من أن فيتامين د متاح على مدار السنة، فمن المهم التعرض للشمس لاكتساب فيتامين د، لأن العظام تتأثر فى فصل الشتاء والكثير من الأشخاص يعانون من آلام المفاصل، وفيتامين د يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى العظام بفصل الشتاء، كما أنه يجب على الأشخاص تحت سن الـ70 التعرض لأشعة الشمس فى الصباح لمدة 30 دقيقة، لأنها أفضل مصدر لفيتامين د.>هذا الفيتامين يساعد على بناء الجلد، وهو بالغ الأهمية لجسم الإنسان ومن الممكن الحصول عليه من اللحوم والأسماك والسبانخ والقرنبيط والمكسرات والتمر هندى الذى يعد مصدرا ممتازا لهذا الفيتامين.>هذه المجموعة الكاملة من الفيتامينات بدءا من ب1 إلى ب12 مهمة للغاية خلال فصل الشتاء وب6 الذى يساعد على الحصول على بشرة ناعمة كما أنه يساعد على علاج التهابات وتشقق الشفاه، وهو موجودة فى الفلفل الأخضر والبيض والسمك أو بعض الأقراص.>تلعب دورا هاما خلال فصل الشتاء، لأن الأحماض الدهنية بالأوميجا 3 تحافظ على البروتين الدهنى عالى الكثافة، ومستوى الكولسترول فى الجسم والذى يساعد على البقاء بصحة جيدة، ولأن معظم الأشخاص يعانون من آلام المفاصل فأوميجا 3 تقلل بشكل ملحوظ تصلب وآلام المفاصل التى تعد من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى مما يساعد على إحداث قوة العظام عن طريق زيادة مستويات الكالسيوم فى الجسم.

وحسب التقرير أن من الممكن الحصول على هذا الفيتامين من بذور الكتان التى تعد مصدر كبير للأحماض الدهنية مع الأسماك الدهنية والسلمون والتونة والماكريل.

>