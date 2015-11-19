أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " موقفنا في استخدام الكروت الذكية جيد وخصوصا في البنية التحتية " -
القاهرة أبوظبي: الأفضل مع الخطيب .. مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز -
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور -
زوجة علي ربيع تدخل المستشفى في حالة حرجة.. صور -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسبانيا والبرتغال تدرسان إقامة بطولة دوري مشتركة

Google+ Print
إسبانيا والبرتغال تدرسان إقامة بطولة دوري مشتركة إسبانيا والبرتغال تدرسان إقامة بطولة دوري مشتركة

(إفي): بحث رئيسا رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني للعبة في اجتماع بينهما اليوم إمكانية إقامة بطولة مشتركة لمنطقة شبه جزيرة إيبيريا.

وأعلنت رابطة الدوري البرتغالي في بيان أن هذا الاجتماع يعد "خطوة أولى" في إطار هدف الرابطة البرتغالية لإقامة "دوري أيبيري".

وأوضح متحدث باسم رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في تصريحات لـ(إفي) أن الفكرة لا تقوم على دمج الدوري الاسباني والبرتغالي، ولكن على إقامة بطولة جديدة لا يزال شكلها محل نقاش.

ويقوم على هذه المبادرة الحكم البرتغالي السابق بيدرو بروينسا، الذي يتولى رئاسة الرابطة البرتغالية منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وعقد الاجتماع بين بروينسا ورئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، خابيير تيباس اليوم في مدريد لـ"توثيق الروابط وبحث مبادرات مستقبلية" بين الرابطتين.

وكانت فكرة إقامة دوري ايبيري مطروحة على الطاولة في الماضي وتحديدا في 2010 بالتزامن مع تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2018 لكرة القدم والذي خسر أمام الملف الروسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع