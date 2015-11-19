إسبانيا والبرتغال تدرسان إقامة بطولة دوري مشتركة

(إفي): بحث رئيسا رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني للعبة في اجتماع بينهما اليوم إمكانية إقامة بطولة مشتركة لمنطقة شبه جزيرة إيبيريا.

وأعلنت رابطة الدوري البرتغالي في بيان أن هذا الاجتماع يعد "خطوة أولى" في إطار هدف الرابطة البرتغالية لإقامة "دوري أيبيري".

وأوضح متحدث باسم رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم في تصريحات لـ(إفي) أن الفكرة لا تقوم على دمج الدوري الاسباني والبرتغالي، ولكن على إقامة بطولة جديدة لا يزال شكلها محل نقاش.

ويقوم على هذه المبادرة الحكم البرتغالي السابق بيدرو بروينسا، الذي يتولى رئاسة الرابطة البرتغالية منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وعقد الاجتماع بين بروينسا ورئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، خابيير تيباس اليوم في مدريد لـ"توثيق الروابط وبحث مبادرات مستقبلية" بين الرابطتين.

وكانت فكرة إقامة دوري ايبيري مطروحة على الطاولة في الماضي وتحديدا في 2010 بالتزامن مع تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2018 لكرة القدم والذي خسر أمام الملف الروسي.