أخبار عاجلة

بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو - كانافارو: اللقاء ليس مجرد ثلاث نقاط.. رأيت جنون المشجعين في الوطن العربي

Google+ Print
#في_الكلاسيكو - كانافارو: اللقاء ليس مجرد ثلاث نقاط.. رأيت جنون المشجعين في الوطن العربي #في_الكلاسيكو - كانافارو: اللقاء ليس مجرد ثلاث نقاط.. رأيت جنون المشجعين في الوطن العربي

(إفي): أكد الايطالي فابيو كانافارو أن موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقررة يوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الليجا تمثل "أكثر من مجرد ثلاث نقاط".

وقال لاعب ريال مدريد السابق وبطل العالم مع ايطاليا عام 2006:"يقولون إنها ثلاث نقاط، ولكنها أكثر من ذلك. لقد عشت ثلاثة أعوام في دبي، ورأيت الناس يخرجون كالمجانين لرؤية المباراة".

وأضاف مدافع الميرنجي السابق في تصريحات تلفزيونية "أرى ريال مدريد بحالة جيدة. مهما تغير اللاعبون أو المدرب. ريال مدريد هو دائما ريال مدريد".

وأكد أن "ريال مدريد يجب أن يكون أكثر استعدادا من برشلونة" للمباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع