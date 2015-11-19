في_الكلاسيكو - كانافارو: اللقاء ليس مجرد ثلاث نقاط.. رأيت جنون المشجعين في الوطن العربي

(إفي): أكد الايطالي فابيو كانافارو أن موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقررة يوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في الليجا تمثل "أكثر من مجرد ثلاث نقاط".

وقال لاعب ريال مدريد السابق وبطل العالم مع ايطاليا عام 2006:"يقولون إنها ثلاث نقاط، ولكنها أكثر من ذلك. لقد عشت ثلاثة أعوام في دبي، ورأيت الناس يخرجون كالمجانين لرؤية المباراة".

وأضاف مدافع الميرنجي السابق في تصريحات تلفزيونية "أرى ريال مدريد بحالة جيدة. مهما تغير اللاعبون أو المدرب. ريال مدريد هو دائما ريال مدريد".

وأكد أن "ريال مدريد يجب أن يكون أكثر استعدادا من برشلونة" للمباراة.