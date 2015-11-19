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إبراهيموفيتش: مسيرتي الدولية ستنتهي بعد اليورو.. واللعب في إنجلترا تأخر كثيرا

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إبراهيموفيتش: مسيرتي الدولية ستنتهي بعد اليورو.. واللعب في إنجلترا تأخر كثيرا إبراهيموفيتش: مسيرتي الدولية ستنتهي بعد اليورو.. واللعب في إنجلترا تأخر كثيرا

(إفي): أكد المهاجم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، الذي قاد منتخب بلاده للتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام العام المقبل بهدفين في مرمى الدنمارك الثلاثاء (2-2)، أن "الوقت تأخر كثيرا" للعب في أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي تعاقد إبراهيموفيتش (34 عاما)، الذي سبق له اللعب في الليجا والكالتشيو الإيطالي والدوريين الهولندي والسويدي، مع ناديه الحالي، الذي انتقل إليه قادما من ميلان، الصيف المقبل.

وقال في تصريحات صحفية:"أعتقد أن الوقت تأخر جدا للعب في إنجلترا. أنا سعيد في باريس سان جيرمان، النادي الذي لا يزال يتبقى في تعاقدي معه ستة أشهر. سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وأوضح "أستمتع بكل يوم على أرضية الملعب. طالما أقدم أفضل مستوياتي، أود الاستمرار في اللعب على أفضل نحو ممكن. لا أعرف أين سأنهي مسيرتي. سننتظر ونرى".

وأضاف أن بطولة كأس الأمم الأوروبية "ستكون أمرا سحريا للجميع. أتطلع لانطلاقها. على الأرجح ستكون آخر بطولاتي الدولية مع ".

وأردف "أنا سعيد لأنه قبل مباراة الملحق الأوروبي تردد الكثير عن قدرتنا على الفوز على الدنمارك. أنا لا أتحدث علانية، أترك قدماي تتحدثان عني".

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