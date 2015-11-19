بالفيديو.. انتصار لـ"أروى": "انتي مالك أنا حرة اتفرج على أفلام اباحية زي ما أحب"

انفعلت الفنانة "انتصار" على الإعلامية "أروى"، بعد مواجهتها بمشاهدتها للأفلام الإباحية وإعلانها ذلك على الملأ.

وقالت انتصار خلال لقائها ببرنامج "الليلة دي" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا حرة اتفرج أو لا ميخصكيش ولا يخص حد وأصرح بيه زي ما أنا عايزة .. أنا حرة في حياتي أنتي مالك".

وتابعت "انتي مالك بالحلال والحرام في حياتي .. أنا ابتلي استتر وانتي مالك .. أنا مش إعلامية أنا ممثلة وبعمل برنامج والكارنيه بتاعي تابع لنقابة المهن التمثيلية .. أنتي ملكيش دعوة أنا بتفرج على أيه".

الفيديو..

شبكةعيونالإخبارية

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