بالصور.. انهيار 23 عقارا بالإسكندرية وإخلاء 12 آخرين بسبب الأمطار

تسببت موجات الطقس السيئ التى ضربت محافظة الإسكندرية، منذ أزمة غرق الإسكندرية الأولى فى أواخر شهر أكتوبر وحتى الآن، فى انهيار 23 عقارا قديما، وإخلاء 12 آخرين بسبب تأثرهم بالأمطار الغزيرة، فيما رفض سكان 5 عقارات أخرى، بمناطق الدخيلة، ومحرم بك، والعطارين والرمل، تنفيذ قرار الإخلاء، وقاموا بتوقيع قرارات بالبقاء داخل منازلهم على مسؤليتهم الشخصية.

وقالت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إن عدد العقارات الآيلة للسقوط تقدر بحوالى 5 آلاف عقار، يشكل خطورة داهمة على السكان.

وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة، والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من100 عام، خاصة أحياء غرب والجمرك ووسط، وتمثل بعض المناطق بؤرا ساخنة لاحتوائها على عدد كبير من المنازل القديمة مثل منطقة اللبان، بحرى، والمنشية، وطابية صالح، والقبارى، وكرموز، والعطارين، ومحطة مصر، وكوم الدكة، وأبو قير.

- صحافة المواطن.. سيارة تابعة لشركة الشرب بالإسكندرية ترمى مخلفات الصرف ببحر المكس

>

>