أعلن المستشار محمد سليم محافظ بني سويف،توصيل الغاز الطبيعى لـ 5 مصانع بالمناطق الصناعية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لكافة مراكز المحافظة سوف يساهم بشكل كبير في تخفيض الطلب على اسطوانات الغاز ، مؤكدا على أن هناك متابعة مستمرة للشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تحقيق المستهدف والذى سيكون له مردود إيجابي على حركة التنمية داخل المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان أنه العضو المنتدب لشركة "طاقة غاز " كشف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي في شهر أكتوبرالماضي لـ 758 عميل منزلي ليصل إجمالي العملاء المنزلي الذين يعملون بالغاز الطبيعي إلى88721 عميل،ووصل اجمالي العملاء التجاريين المعادل منزلي إلى 208 عميلا بينما بلغ إجمالي العملاء التجاريين ويشمل الأفران الافرنجي 143عميل،وإجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة وصل إلى 124 مخبز.

أضاف البيان أنه يجري حاليا مد الخدمة إلى 5 مصانع منها 4 مصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية ، ومصنع آخر بكوم أبوراضي،ويجري حالياً تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات لـ 2000 عميل بالكوم الأحمر،بالإضافة إلى البدء في تنفيذ أعمال خط الضغط المتوسط المغذي لمركز ناصروالذي يخدم 8 آلاف عميل فضلا عن التنسيق مع الهيئات والمرافق المعنية لاستخراج التصاريح اللازمة لتحقيق الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مركز الفشن 14500عميل عزبة رياض باشا 1000 عميل ، ومنشأة الروضة 500عميل.