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تفحم سيارة ملاكى بسبب ماس كهربائى فى البحيرة

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تفحم سيارة ملاكى بسبب ماس كهربائى فى البحيرة تفحم سيارة ملاكى بسبب ماس كهربائى فى البحيرة
التهمت صباح اليوم النيران سيارة ملاكى كانت تقف أمام مدرسة ناصر الثانوية الزراعية دائرة قسم شرطة دمنهور.

تلقى قسم شرطة دمنهور بلاغا باشتعال النيران بسيارة أمام مدرسة ناصر الثانوية الزراعية دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتبين اشتعال النيران بالسيارة رقم ل ن أ 4179 "ملاكى" وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات بأحد، ونتج عن ذلك تفحم السيارة بالكامل.

بسؤال مالك السيارة المدعو بدر رجب محمد على الجرابيع 40 سنة موجه بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية ومقيم قرية درشابة مركز الرحمانية قرر أنه أثناء قيامه بتشغيل السيارة حدث بها ماس كهربائى مما أدى إلى نشوب الحريق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة، تحرر المحضر 8980/2015 إدارى القسم.

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مصر 365