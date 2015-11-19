تقرير واقعة الشروع فى قتل رئيس الزمالك: "لم يتم العثور على فوارغ طلقات"

ينشر "اليوم السابع" تقرير المعمل الجنائى، الصادر من الإدارة المركزية للأدلة الجنائية بقسم أدلة الجيزة، بشأن واقعة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك، على يد سيد مشاغب، مؤسس وايت نايتس، و20 آخرين، المقرر النطق بالحكم فيها 9 يناير من العام المقبل.

وذكر التقرير عن أن الحادث تمثل فى ورود بلاغ يفيد إطلاق أعيرة نارية على سيارة رئيس نادى الزمالك، 62 سنة، رئيس محكمة سابق، وتحرر محضر بالواقعة رقم 15138 جنح العجوزة لسنة 2014، حيث تبين وجود آثار لإطلاق أعيرة نارية على السيارة ماركة كاديلاك-اسكاليدا.

وفجَر التقرير مفاجأة حيث أكد أنه لم يتم العثور على ثمة مخلفات إطلاق أظرف فارغة أو مقذوفات فى تلك الواقعة.

كما تنشر "اليوم السابع" الخطاب الرسمى المقدم من مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة، للدائرة 14 جنايات إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، الذى ينفى ادعاءات إصابة رمضان عطية عبد الغفار، أحد المجنى عليهم فى واقعة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.

وذكر التقرير أنه صدر تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 15138 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة، والتى أمرت باستخراج شهادة من المستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة من تاريخ إصابة المجنى عليه رمضان عطية عبد الغفار، وبتاريخ دخوله وخروجه منها بتاريخ 17/8/2014.

وكشف التقرير الطبى أنه لم يستدل على المذكور رمضان عطية عبد الغفار المستشفى.

من جانبه، قال أسامة الجوهرى، دفاع سيد مشاغب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه بعد أن أثبت تقرير المعمل الجنائى عدم العثور على ثمة آثار لفوارغ طلقات خرطوش من الأربعة عشر طلقة التى زعم رئيس نادى الزمالك إطلاقها عليه فى قضية الشروع فى القتل فقد بات حكم البراءة أمرا حتميا.

وأضاف "الجوهرى" أنه أيضا بعد إثبات تزوير كافة التقارير الطبية المنسوبة لمستشفى العجوزة الخاصة بالمجنى عليهم فى القضية الذين ادعوا إصابتهم كذبا بالخرطوش-على حد وصفه- ونفت المستشفى فى خطاب رسمى للمحكمة إصابتهم أو علاجهم بالمستشفى فقد بات حكم البراءة لازما.

يشار إلى أن الدائرة 14 جنايات إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، تنظر قضية اتهام سيد مشاغب وآخرين، بالشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.

وكان أسامة الجوهرى، دفاع سيد مشاغب، تقدم خلال الجلسة السابقة للقضية بحافظة مستندات حوت عدد من المستندات والأوراق الخاصة بالقضية، كدليل لإثبات براءة موكله من تهمة الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك.