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القبض على عاطل بحوزته حشيش فى أسوان

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القبض على عاطل بحوزته حشيش فى أسوان القبض على عاطل بحوزته حشيش فى أسوان
تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث أثناء المرور اليومى بمدينة أسوان، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، تم التحفظ على المتهم وما بحوزته من مضبوطات بديوان القسم تحت تصرف النيابة .

تلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر إخطارا بضبط المتهم محمود. ح 55 سنة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى (100) جرام.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة،
>وتحرر عن ذلك المحضر (6479) إدارى قسم أول أسوان، وجار العرض على النيابة العامة.

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