إخلاء سبيل عامل بكفالة 5 آلاف جنيه لحيازته 500 قرص مخدر فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية ناصر عز الدين، إخلاء سبيل المتهم "جمال – أ – م"، عامل، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة.

ترجع الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم وبحوزته 500 قرص قرص مخدر ترامادول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.