زراعة اللحية

اصبحت عملية زراعة الذقن من أكثر العمليات التجميلية انتشارأ وذلك لقصور العلاج الدواء في حل تلك المشكلة .لا تختلف كثيرأ عملية زراعة شعر اللحيه عن عملية زراعة الشعر نفس الخطوات المتبعه في تلك الحالتين سواء كانت العملية بتقنية الاقتطاف أو بتقنية الشريحة

1 – يتم عمل عدة تحاليل قبل الشروع في العملية ( تحليل الكبدي الوبائي – تحليل الايدز – تحليل الدم الكامل )

2 – يتم إعطاء المريض مخدر موضعي عن طريق الحقن قبل البدأفي عملية زراعة الشعر

3- لا يتألم المريض نهائيا أثناء القيام بالعملية وتتم العملية في حوالي ساعتين علي أقل تقدير وقد تصل الي 5 ساعات .

4- فترة النقاهة وهى مرحلة التعافى الأولى تكون فى خلال الخمسة أيام الأولى من بعد العملية ، وتبدأ مرحلة تكوين قشور صغيرة حول كل الشعر المزروع ، ولابد أن تكون منطقة العملية بأكملها جافة دائما .

5- يكون المريض قادراً على الخروج لدرجة السفر واستئناف الأنشطة اليومية الغير شاقة بعد اليوم الثانى من إجراء العملية ، ولكن الأمر الذى سيظل المريض خاضعاً له ( من حيث عدم المساس به أو لمسه ) على الأقل خلالأول أربعة أيام من بعد العملية .. هو مكان غُرَز المناطق المانحة فى فروة الرأس ، وهذه الغرز تكون من النوع التجميلى الذى يذوب من تلقاء نفسه بعد التئام الجرح تماماً لدرجة أنه لا يحتاج للعودة إلى الجراح لإزالتها ، وهذا يعتمد على درجة اهتمام المريض بالتعليمات التى يصفها له الطبيب لتجنب أى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

6- يسقط الشعر المزروع بعد حوالي اسبوعين من الانتهاء من عملية زراعة الشعر ويبدأ الشعر في الظهور مرة أخري قد تصل الي ثلاثة أشهر .

الآثار الجانبية والمخاطر :

قد يحدث عدد قليل من المخاطر طبقاً للآثار الجانبية لأى عملية جراحية صغيرة كانت أو كبيرة .

معظم الآثار الجانبية تكون مرتبطة بزراعة الشعر القياسية ، مثل شق الأماكن المانحة ( التى يؤخذ منها العينات التى سوف تزرع ) يكون حجمه عادةً 2 ملم أو شق ضيق ، ويشفى منه المريض تماماً ويمكن إخفاؤه بسهولة عن طريق إطالة شعره ليغطى مكان الجراحة

شبكةعيونالإخبارية

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