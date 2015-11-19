بدء وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة والمعارضة السورية بريف دمشق

>بدأ صباح اليوم الخميس وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة السورية وكتائب مقاتلة من المعارضة فى غوطة ريف دمشق الشرقية كتجربة قد تمتد لمدة 15 يوما.

وقال عدد من الأهالى ونشطاء تواصلت معهم وكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم إن اختبار وقف إطلاق النار بدأ هذا الصباح بحذر و ترقب، وإن فتح بعض المعابر بين الغوطة والعاصمة دمشق يفترض أن يبدأ اليوم أيضا.

وتدخلت دول عدة فى إنجاز هذا الاتفاق بعد مؤتمر فيينا الأخير "فى إطار اختبار النوايا بين الأطراف المتصارعة" وفقا لمصادر رسمية من الطرفين هناك.

وقال عدد من سكان المنطقة :"نأمل أن تكون التجربة ناجحة كى تستمر وتفسح المجال للتزود بالمؤن والحاجيات الأساسية و الأدوية".

ولا يشمل الاتفاق تنظيمات متطرفة ومصنفة إرهابية مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش، وفق محمد الديرانى أحد نشطاء المنطقة فى الغوطة الشرقية.