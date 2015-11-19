تفتيت الدهون بالليزر تقنية جديدة للباحثين عن الرشاقة

التخلص من السمنة الموضعية من أكبر المشاكل التى يواجهها البعض، وخاصة أن اتباع الأنظمة الغذائية المنحفة، قد لا يكون كافيا للقضاء على الدهون المتراكمة بشكل موضعى ببعض مناطق الجسم.

من هنا جاءت تقنية تفتيت الدهون الموضعية بأشعة الليزر، والتى ساهمت بصورة كبيرة فى القضاء على الدهون الموضعية بكفاءة عالية، ومع أقل قدر من الألم، وتحولت تلك التقنية فى غصون سنوات لبديل أقل ألما من جراحات شفط الدهون المعتادة.

عن تقنية تفتيت الدهون بأشعة الليزر يقول استشارى الأمراض الجلدية الدكتور محمد لطفى الساعى، إن تفتيت دهون الجسم بأشعة الليزر والتى تعرف علميا باسم "سمارت ليبو" تتم بخطوات بسيطة وغير مؤلمة، من خلال أحداث شقا صغيرا بالجلد يسهل التئامة وتحت البنج الموضعى، من خلال ذلك الشق يدخل إبرة رفيعة وبواسطتها يمرر شعاع الليزر، والذى يعمل على تفتيت الكتل الدهنية وتحويلها إلى مادة سائلة يسهل بعدها التدخل مرة أخرى لشفطها.

يوضح الساعى أن تلك التقنية تصلح بشكل خاص للدهون المتركزة فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الحساسة كالذقن والأذرع وأيضا باقى المناطق الأخرى من الجسم كالبطن والأرداف.

لكن استخدام السمارت ليزر لتفتيت الدهون، لا يمكن الاعتماد علية فى علاج حالات السمنة المفرطة، وحدود فاعليته لا تتجاوز صقل الجسم وتشكيله من خلال شفط كميات محددة من الدهون، لدى أصحاب الأجسام متوسطة السمنة ومعتدلة الوزن.