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دفاع "مشاغب": المحكمة أمرت بالاستعلام عن اسم موكلى الحقيقى بقضية الدفاع الجوى

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دفاع "مشاغب": المحكمة أمرت بالاستعلام عن اسم موكلى الحقيقى بقضية الدفاع الجوى دفاع "مشاغب": المحكمة أمرت بالاستعلام عن اسم موكلى الحقيقى بقضية الدفاع الجوى
قال أسامة الجوهرى، دفاع سيد مشاغب، إن حضور موكله، أمس، جلسة محاكمته و15 متهما فى أحداث الدفاع الجوى، يعتبر هو الحضور الأول له فى القضية منذ بداية نظرها.

وأضاف "الجوهرى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحكمة أمرت، النيابة بالاستعلام عن ما إذا كان سيد مشاغب هو الاسم الوارد بالقضية أم لا، وذلك بعد اكتشاف أن الاسم الموجود فى أوراق القضية جاء عن طريق الخطأ باسم سيد على محمود بينما الاسم الحقيقى لموكله هو على السيد على فهيم.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أجلت، أمس، محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى، التى وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديى الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادى الزمالك لجلسة 22 ديسمبر لسماع الشهود.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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