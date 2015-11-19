الطيار لـ «الرياض»: الدواعش ابتدعوا طرقاً للقتل لا يقرها دين ولا عرف وصوروها في مشاهد تدمي القلوب

حذر الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للحسبة والدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب جامع الراجحي بالرياض د. حمزة بن سليمان الطيار من مخاطر استهانة (تنظيم داعش) بحرمة الأنفس البريئة، وتجاهل خطر سفك الدماء المحرمة عقب انتشار عدد من المقاطع التي يبثها التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرزها ما يتم تداوله عن (نحرهم) لمواطن سعودي حاول الهرب منهم بعد أن اكتشف فجورهم فقتلوه بطريقة وحشية.

مثل تلك المقاطع تبين أن في نفوسهم حقداً وناراً تتأجج

وقال الدكتور الطيار في تعليقه ل "الرياض" حول تداول مثل هذه المقاطع المروعة، إن مثل تلك المقاطع تبين أن في نفوسهم حقدا، ونارا تتأجج، لا تنطفئ جمرتها إلا بشلالات الدماء المنهمرة، فيتلذذون بمشهد الإعدام والقتل، ويستمتعون بمناظر النحر والذبح، فَتَقَرُّ بتصويره أعينهم، وتأنسُ بنشره أنفسهم.

وأضاف الدكتور حمزة الطيار في حديثه ل "الرياض": اطلعنا على نماذج متعددة من تصوير هؤلاء لجرائمهم وقد اختلفت الصور لكن تجمعها جوامع تلم أشتاتها، منها أولا التخلي التام عن الأوامر الشرعية الصائنة للنفوس من الإتلاف، حيث أزهقوا الأرواح المصونة، وسفكوا الدماء المعصومة، وثانيا التصرف بكل قسوة وغلظة مما لا يدع مجالاً للريبة في أن الفاعل لا يستجيب لدواعي الفطرة السليمة التي فطر الله عليها عباده، وأن على قلبه غشاوةً تحجب عنه نور الإيمان بالله، وثالثا وعلى فرض قيام موجب القتل وانتفاء موانعه فلم يأبهوا بأمر الشريعة بإحسان القِتلة بل تفننوا في صنوف المثلة والمراد بها تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن التمثيل بذوات الأرواح، بل ونهى عن التمثيل بالكفار فمن أي دين اقتبس هؤلاء شرعية القتل؟ وطريقة الإعدام؟ ومنهجية التمثيل؟

وواصل الأستاذ الدكتور الطيار حديثه ل "الرياض" قائلا : نشاهد بين الفينة والأخرى مشهداً مؤلماً، ومنظراً مروعاً، من عمل وإنتاج الفئة الضالة، والشرذمة الشاذة، والطائفة المارقة، التي ابتليت بالاستهانة بحرمة الأنفس البريئة، وتجاهل خطر سفك الدماء المحرمة، وتنكباً واضحاً منها عن درب الحق، وتعامياً عن النصوص الزاجرة عن قتل الأنفس التي حرم الله بغير حق، فلا فقاهة نفس ترشدهم، ولا وازع دين يردعهم، أُشربوا في قلوبهم بدعة التكفير، ونحلة استحلال الحرمات، فلا يزدادون على ممر الوقت إلا وحشية وابتعاداً عن جادة الحق، تؤزهم أهواؤهم إلى الفساد أزَّاً، ولقد صدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما رواه مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني

قال الإمام الشاطبي: معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنها وتوبتهم منها، على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء، فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه، وأشرب حبه، لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان، ولا يكترث بمن خالفه.

وقال : يكفي تساهلاً بالدماء واستخفافاً بشأنها وتهاوناً بحرمة شعائر الله استهدافهم للراكعين الساجدين في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع قال القرطبي: (أي تُعَظَّم).

وأضاف بالقول : ما أبعدهم عن نهج الرشد، وما أوكس حظهم من ميراث النبوة، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقرب آكل الثوم المسجد لكيلا يتأذى المصلون برائحته، فكيف بمن يؤذيهم بأنكى من ذلك فيسلبهم أعزَّ عزيز عليهم وهو أنفسهم .

أين هذا التوجيه النبوي الكريم ممن تعامى عن الحق، ولم يكتف باستباحة الدماء بل تحرَّى ألا يترك منزعاً في الرمي عن قوس الفساد والتتبير، فاقتحم المسجد لينثر فيه أشلاء المصلين، ويروي فرشه بدمائهم ؟

لقد هتكوا الستور التي حاول المنظرون لهم إسدالها على شناعة نحلتهم، وشوهوا صورتهم التي استمات من استمات لتلميعها، فظهروا بحقيقتهم أجلافاً لا تختلط بقلوبهم ذرةٌ من إحساس، ولا يتحرك في ضمائرهم أدنى نبضة إنسانية، فابتدعوا للقتل طرقاً لا يقرها دين، ولا يبررها عرف، وصوروها في مشاهد تدمي القلوب، وتصدع الأكباد، تشفياً من الأبرياء المغدورين، وإيذاء للأحياء من أهلهم، بل ونكاية لأهل الضمائر الحية.