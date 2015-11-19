القبض على شبكتى تزوير إقامات للمهاجرين غير الشرعيين ببنغازى

>تمكنت عناصر قسم الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازى، من القبض على شبكتين لتزوير الإقامات للمهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا. ‫

وقال رئيس قسم الهجرة غير الشرعية بنغازى أحمد العرفى، فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن عناصر قسم الهجرة غير الشرعية ألقوا القبض على ستة أشخاص لإدارة شبكة تزوير، بعد ورود معلومات قدمها أحد الأشخاص من منطقة "قمينس"ببنغازى كان قد ألقى القبض عليه فى كمين واعترف على بقية الشبكة التى تتكون من ستة أشخاص.

وأوضح العرفى، أن الشبكة الأخرى يديرها شخص من مدينة بنغازى، حيث ألقى القبض عليه بعد تحرى وبحث واستدراج فى كمين وطُلب منه إقامات مزورة لمهاجرين وقام بتوفيرها فورا فتم القبض عليه متلبسا.