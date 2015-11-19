ضبط 86 قضية تموينية فى المنيا

تمكنت حملة تموينية بالمنيا، من ضبط عدد كبير من القضايا التموينية ما بين عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادات صحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد قيام مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 86 قضية تموينية متنوعة عبارة عن 32 قضية عدم إعلان عن الأسعار و12 قضية عدم حمل شهادات صحية و5 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 قضايا إنتاج خبز غير صالح للاستخدام.
كما تم ضبط 20 أسطوانة بوتاجاز بحوزة أحد المواطنين بقصد بيعها بالسوق السوداء وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.