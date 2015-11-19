ضبط 86 قضية تموينية فى المنيا

تمكنت حملة تموينية بالمنيا، من ضبط عدد كبير من القضايا التموينية ما بين عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادات صحية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد قيام مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 86 قضية تموينية متنوعة عبارة عن 32 قضية عدم إعلان عن الأسعار و12 قضية عدم حمل شهادات صحية و5 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 قضايا إنتاج خبز غير صالح للاستخدام.

كما تم ضبط 20 أسطوانة بوتاجاز بحوزة أحد المواطنين بقصد بيعها بالسوق السوداء وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.