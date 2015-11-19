اليوم.. أولى جلسات نظر اعتراض حفيدة "حسين سالم" على طلبها فى بيت الطاعة

تنظر اليوم محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أولى جلسات الدعوى المقامة من "دونيا خالد حسين سالم"، اعتراضا على دعوى "إنذار الطاعة" المقدم ضدها من زوجها.

يذكر أن المحامى محمد الدكر، أكد أن موكلته،حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قد أقيم ضدها إنذار طلب طاعة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد نشوب خلافات زوجيه بينها وبين زوجها.

وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لقد تم اكتشاف الإنذار الذى تقدم به زوج المدعى عليها "عمرو.ا" بالصدفة أمام محكمة الأسرة، وقمنا برفع طلب تسوية يحمل رقم 3187 لسنة 2015، مما دفعنا للاعتراض على إنذار الطاعة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لذلك، وهى بحسب قانون الأحوال الشخصية ثلاثين يوما.

وجدير بالذكر أن الزوج حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قد تزوج من المدعى عليها بتاريخ 9 إبريل 2010، وأنجب منها الطفلة "ملك"، البالغة من العمر 3 سنوات والمقيمة مع والدتها بإسبانيا.

جدير بالذكر أن محمد الدكر، المحامى بالنقض، تقدم اواخر الشهر الماضى، بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، بـ"اعتراض على إنذار الطاعة"، ويحمل رقم "3187" أسرة مصر الجديدة، وذلك وكيلًا عن المدعى عليها "دونيا خالد حسين سالم"، حفيده رجل الأعمال الشهير "حسين سالم"، ضد الدعوى المقدمة ضدها من زوجها، والذى يُدعى "عمر أ ف"، والذى يطلبها فيها، فى "بيت الطاعة" بعد خلافات زوجية عديدة بينهما.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى "عمر. أ" زوج المدعى عليها "دونيا خالد حسين سالم" والشهيرة بـ "دونيا سالم الحمامى"، بتحريك دعوى "إنذار بالطاعة" ضدها فى محكمة أسرة مصر الجديدة، مما اضطر محامى المدعى عليها بتقديم طلب تسوية، لحل النزاع القائم بينهما، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهم على خلفية أقامتها بإسبانيا ورفضها العودة إلى مصر بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضد جدها "حسين سالم" وأبيها "خالد"، فأقام ضدها دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة ينذرها فيها بالدخول فى طاعته.

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