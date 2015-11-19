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لو ابنك مريض سكر.. اعرف أهم النصائح لحمايته

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لو ابنك مريض سكر.. اعرف أهم النصائح لحمايته لو ابنك مريض سكر.. اعرف أهم النصائح لحمايته
مرض السكر أحد الأمراض التى تصيب الأطفال والكبار، حيث يعانى بعض الأطفال من الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، بينما البالغين يعانون غالبا من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

مرض السكر


>وعن مرض السكر تقول دكتور هالة إبراهيم العيسوى، استشارى أمراض الباطنى والسكر بقصر العينى، يصاب الطفل بمرض السكر من النوع الأول والمعتمد على الأنسولين نتيجة وجود خلل فى خلايا بيتا بالبنكرياس، مما يتسبب فى حدوث اضطراب فى مستوى السكر فى الجسم.

أهم النصائح لحماية الطفل مريض السكر


>واستكملت د.هالة قائلة "يجب على الأم التى يعانى طفلها من الإصابة بمرض السكر مراعاة بعض الإرشادات أثناء التعامل معه، فعلى سبيل المثال يجب على الأم وأفراد الأسرة الحرص على تناول نفس نوعية الأطعمة التى يتناولها الطفل، للحفاظ على مشاعره، كما أن النظام الغذائى لمريض السكر نظام صحى يجب أن يتبعه الأصحاء لحمايتهم من الأمراض.

الطفل مريض السكر والرياضة


>وتابعت د.هالة قائلة "يجب على الأم الاهتمام بممارسة طفلها مريض السكر لنشاط رياضى مناسب لحالته الصحية، للاطمئنان على ضبط مستوى السكر بجسم الطفل.

الاهتمام بالمتابعة الطبية للطفل مريض السكر


>وأضافت د.هالة يجب على الأم الاهتمام بالمتابعة الطبية بصفة لدورية للطفل، بحيث تتم زيارة الطبيب مرة كل شهر على الأقل وحسب حالة الطفل الصحية، لتجنب تعرض الطفل لأضرار صحية.

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