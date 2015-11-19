رئيس الوزراء الفرنسى: التشدد الإسلامى والسلفى عدو لباريس

قال رئيس الوزراء الفرنسى، مانويل فالس، إن التشدد الإسلامى والسلفى "عدو" لفرنسا، مؤكداً على ضرورة استخدام هذا الوصف.

وبحسب ما ذكرته "CNN"، دافع فالس، فى كلمة أمام البرلمان، عن رغبة الحكومة فى تمديد حالة الطوارئ التى تم إعلانها بعد هجمات باريس، لمدة 3 أشهر، مؤكدا أن قادة البلاد يحتاجون إلى دعم التصريحات بالقانون حتى يمكن للسلطات أن تكون فاعلة بأكبر قدر ممكن.

وكان الرئيس الفرنسى أعلن فى كلمته أمام البرلمان أنه سيقدم مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنها قد تؤثر على بعض حريات المواطنين ولكنها تهدف إلى استرداد حرية الفرنسية، مضيفا أن فرنسا فى "حالة حرب" مع داعش.

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