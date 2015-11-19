أهالى القنطرة لمرشح بكفر الشيخ: نطالب بتقنين أوضاع ساكنى "أراضى عبد الناصر"

شهدت القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ، مؤتمرا جماهيريا للمرشح أشرف السعيد صحصاح مرشح الدائرة الأولى ومقرها بندر كفر الشيخ، والذى تعهد بتنفيذ مطالب القنطرة البيضاء وبقية مطالب أهالى الدائرة.

وطالب أهالى القنطرة بنقل الضغط العالى الذى يمر بوسط القنطرة وتقنين وضع ساكنى المدينة على الأراضى التى يقطنوها منذ عشرات السنوات والتى منحها لهم الرئيس الراحل جمال عبد النصر وكذلك الأراضى التى ادعت الأوقاف ملكيتها.

وأوضح "صحصاح"، أن برنامجه الانتخابى يتضمن ملفات أبرزها التعليم والصحة ومدن كفر الشيخ الجديدة والمشروع العملاق ببركة غليون.



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