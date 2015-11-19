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مرشح مستقل بالمنوفية يتعهد بعلاج 100 حالة مصابة بفيروس سى سنويا حال فوزه

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مرشح مستقل بالمنوفية يتعهد بعلاج 100 حالة مصابة بفيروس سى سنويا حال فوزه مرشح مستقل بالمنوفية يتعهد بعلاج 100 حالة مصابة بفيروس سى سنويا حال فوزه
أكد هشام الحاج على مرشح دائرة مركز شبين الكوم أن التعليم والصحة على رأس أولياتى، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم مشروع الدولة للقضاء على فيروس "سى" على حسابه الخاص، حيث سيعمل على إنشاء مؤسسة للتكافل الصحى تقوم بعلاج 100 حالة سنويا على نفقته الشخصية.

وأضاف فى تصريح خاص أما بالنسبة للتعليم سوف أقوم بتقديم طلب للحكومة بتطبيق المدارس العسكرية على مرحلة التعليم الأساسى، وذلك للعمل على تهيئة نشء منظم وقادر على تحمل مسئولية بلاده ومنتمٍ للدولة، وسيقوم أيضا بالعمل على احترام العلاقة بين الطالب والمدرس.

وأضاف أنه سيحرص على إصلاح العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس بالعمل على إقرار قانون بحيث يقوم كل مستثمر يريد فتح مدارس خاصة بتطوير 5 مدارس حتى تصل لدرجة الجودة مقابل رفع الضرائب عنه لمدة 3سنوات حتى نضمن وجود مدارس تليق بأبنائنا، وسيعمل أيضا على إقرار قانون للرقابة على جميع الأفلام السينيمائية غير الهادفة التى أدت إلى خلق جيل جديد يميل للانحراف والخروج عن العادات والتقاليد المهذبة المعتادة فى مجتمعنا.
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