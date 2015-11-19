ضبط 40 قطعة سلاح نارى و199 طلقة نارية ومواد مخدرة فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط عدد كبير من الأسلحة غير المرخصة والطلقات النارية بحوزة عدد من المتهمين، حيث تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى يفيد ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات نارية متنوعة غير مرخصة،عبارة عن، ( 1رشاش – 1 مسدس – 12 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش - 13 فرد محلى الصنع – 199 طلقة متنوعة)، بحوزة 42 متهما بالمنيا.

كما تمكنت إدارة المرور بالمنيا من تحرير 1781 مخالفة مروية، تضمنت ضبط ( 33 دراجة بخارية – 4 سيارات- 654 مخالفة دراجة بخارية – 1090 مخالفة سيارات)، خلال حملة مرورية شنتها الإدارة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط عدد كبير من الأقراص المخدرة ونبات الحشيش والبانحو، حيث تم ضبط كل من "على. أ. ش" 62 سنة فلاح، وبحوزته لفافات لنبات البانجو المخدر، تزن 4 كيلو جرامات، و"محمد. ج. أ" 30 سنة فلاح، وبحوزته لفافات لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، و"محمد. ن. ح" 48 سنة فلاح، وبحوزته لفافات لنبات البانجو المخدر، تزن 2 كيلو جرام، و"حنفى. م. ع" 30 سنة فلاح، والمقيمين جميعا بمركز ملوى، وبحوزته 100 قرص لعقار التامول والترامادول بقصد الاتجار، وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.