تجديد حبس أكبر تشكيل عصابى 15 يوما لاتهامهم بسرقة مخصصات الدعم التموينى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس 16 متهما بينهم 3 موظفين و13 من اصحاب المخابز وبدالين التموين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مخصصات الدعم التموينى خلال 15 يوما.

قرر أشرف فؤاد زيدان رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى وقت سابق بحبس 16 متهما بينهم موظفون و13 شخصا آخرين من أصحاب المخابز وبدالين التموين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة عدد من التهم ومنها الاستيلاء على المال العام من مقررات التموين بدون وجه حق.

وكانت قد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين وحدة مكافحة غسل الأموال فى توجيه ضرب موجعة لسارقى أموال المواطنين من مخصصات الدعم للخبز والتموين، وتمكنت من ضبط 3 موظفين بإحدى الشركات المسئولة عن برمجة الكروت الذكية، يسرقون الدعم بالاشتراك مع 13 شخصا من أصحاب المخابز وبدالين التموين.

وكشفت تحريات العميد أحمد خلف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لشرطة التموين، عن قيام الموظفين الثلاثة، بالاشتراك مع 13 شخصا من أصحاب المخابز وبدالين التموين فى الحصول على أكثر من نصف مليون جنيه خلال 15 يوما من مخصصات الدعم للخبز والتموين فى عدد من أحياء القاهرة.

وعلى الفور تم الحصول على إذن من المستشار أشرف فؤاد زيدان رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة لاستهداف المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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