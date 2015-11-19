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"مستقبل وطن": مصر فى حاجة لـ"اقتصاد الحرب" لإحداث نهضة داخلية

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"مستقبل وطن": مصر فى حاجة لـ"اقتصاد الحرب" لإحداث نهضة داخلية "مستقبل وطن": مصر فى حاجة لـ"اقتصاد الحرب" لإحداث نهضة داخلية
أكد أكمل نجاتى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الفترة الحالية تحتاج فيها لتطبيق الحرب لإحداث نهضة داخلية، قائلا: "نحن فى حاجة لجبهة داخلية قوية ونتعلم من التجربة الفرنسية لأن الجيش والأمن القومى خط أحمر، ونحن نثق فى المعارضة المصرية ووطنيتها".

وشدد نجاتى لـ"اليوم السابع"، على ضرورة وجود حملات توعية فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب يقوم بها الشباب، لأن الحوار والنقاش يمنح رؤية أكثر وضوحا".


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