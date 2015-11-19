ديانا حداد تتكفّل بدفع تكاليف لقاء الطفل اليتيم حيدر بكريستيانو رونالدو

الطفل حيدر أصبح واحداً من أكثر الأسماء المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن فقد والديه في التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا الضاحية الجنوبية لبيروت الاسبوع الماضي.

هذا الطفل الذي لم يتجاوز أعوامه الـ 3، عرف عنه حبه لكرة القدم وإعجابه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما دفع بالملايين لتداول هاشتاغ "#CristianoMeetHaidar". واثار هذا الوسم إقبالاً كثيفاً حتى من نجوم العالم العربي الذين طلبوا من رونالدو عبر تويتر تحقيق حلم حيدر.

وتعاطفاً مع قضية حيدر، أكدت الفنانة ديانا حداد أنها تتعهد بدفع كافة تكاليف سفره في حال وافق كريستيانو، وكتبت حداد عبر تويتر: "بالنسبة للطفل اللبناني حيدر، أنا أتعهد بكافة تكاليف سفره ومقابلة كريستيانو رونالدو في حال موافقة اللاعب على ذلك، وأرجو إبلاغي بالتفاصيل".