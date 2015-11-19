أمير يزبك مهدد بدخول السجن.. والسبب

إدعت وزارة البيئة على الفنان أمير يزبك، لدى المحامي العام البيئي في البقاع القاضي محمد مكاوي ، وذلك بسبب مخالفته لقانون الصيد، بعد قيامه باستعراض مئات الطرائد على صندوق إحدى السيارات.

وأكّد يزبك إستعداده للدخول إلى السجن شرط توقيف كل الفاسدين وأصحاب الرشاوى والمسؤولين عن هدر أموال الدولة، وكتب في تعليق نشره عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك": "أنا مستعد أن أسجن في تهمة صيد، ولكن مقابل توقيف كل الفاسدين وأصحاب الرشوة والمسؤولين عن هدر أموال الدولة ولمبيضي الأموال ولأصحاب الصفقات ومنها ملف النفايات ولكل من حضّر ويحّضر لزرع المتفجرات في بلد ينزف وبحاجة إلى خلاص . بلد إسمه لبنان " .

وقد قوبلت هذه الخطوة بسخرية اللبنانيين من وزارة البيئة، فطالبوا وزيرها بالإستقالة بسبب إهماله ملف النفايات الذي تسبب بمجازر بيئية خطيرة.