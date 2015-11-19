ما حقيقة الفضيحة التي تهدد علاقة شاكيرا وبيكيه؟

زعمت إحدى المواقع الإلكترونية أن علاقة النجم الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، تشهد الكثير من التوتر في هذه الفترة، بعد قيام أحد الموظفين السابقين في منزل شاكيرا بابتزاز بيكيه، وتهديده بنشر شريط إباحي لحبيبته ووالدة طفليه.

وذكرت إحدى المصادر أن الرجل طلب من بيكيه مبلغاً مالياً كبيراً كي لا يعرض هذا الفيديو والصور الإباحية، وأعطى نجم برشلونة الشهير مهلة قبل أن ينفذ تهديده.

وكشفت صحيفة الـ "Daily Mail" البريطانية أن المتحدث الرسمي بإسم بيكيه نفى في حديث لـ " Sportsmail " كل ما تردد، وأكد أن لا صحة لما يشاع في الأوساط الإعلامية، وكل ما تم تداوله الهدف منه محاولة تشويه صورة الثنائي.

يشار إلى أن شاكيرا التي دعت العالم إلى مساعدة أطفال سوريا، تعرضت في السابق لموقف مماثل، حيث قام صديقها السابق Antonio de la Rúa بابتزازها من أجل الحصول على المال، لكي لا يعرض لها صوراً إباحية لها ولكنها استطاعت تجاوز الموقف.