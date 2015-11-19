حزب النور بكفر الشيخ يُكثف مؤتمراته الانتخابية

كثف مرشحو حزب النور بكفر الشيخ مؤتمراتهم الانتخابية، حيث نظموا عددًا من المؤتمرات الانتخابية فى عدد من المدن والقرى، كان أكبرها المؤتمر الذى شهدته منطقة القنطرة البيضاء للسيد خليفة نائب رئيس حزب النور المرشح بالدائرة الأولى، ومقرها بندر كفر الشيخ، والذى تعهد بتنفيذ برنامجه الانتخابى.

ونظم الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، مرشح حزب النور بدائرة البرلس مؤتمرًا انتخابيًا كبيرًا بمدينة البرلس، كما نظم الشحات منصور مرشح حزب النور بالدائرة الثانية فى قرية الطايفة، لتعريفهم برنامجه الانتخابى، ونظم محمد مشرف مرشح حزب النور بدائرة مطوبس وفوة مسيرة بمدينة مطوبس.