مؤسسة صندوق الخير تفتتح معرضها السنوى للملابس لغير القادرين بالإسكندرية

نظمت مؤسسة صندوق الخير معرضها للسنة الثانية على التوالى للملابس، بأسعار رمزية للطلبة غير القادرين داخل كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور سمير عيسى عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عمر وكيل الكليه لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد على يوسف، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، إن الأسعار رمزية جدا والهدف منها عدم إحساس الطلبة بعدم قدرتهم على الشراء مع الحرص على جودة ونوعية الملابس المعروضة، مشيرا إلى تبرع المؤسسة بعائد المعرض لصالح صندوق الطلبة غير القادرين بالكلية.



>