بالفيديو.. أسوان تُنتج فيلمًا تسجيليًا للترويج للسياحة بالمحافظة

أنتجت محافظة أسوان، فيلماً تسجيلياً حول أروع الأماكن السياحية التى تتمتع بها المحافظة، كنوع من الدعاية السياحية، التى تتزامن مع انطلاق موسم السياحة الشتوى بأسوان والأقصر، وذلك بعنوان "We hope to see you Aswan".

ويبرز الفيلم التسجيلى الذى لا تزيد مدته عن 6 دقائق، أروع الأماكن السياحية التى تتمتع بها أسوان انطلاقاً من "مطارها الدولى، والموانى البرية والنهرية، بجانب الفنادق الملكية التاريخية، وروعة مناظر نهر النيل، ومعابد أبوسمبل وفيلة وكوم أمبو وإدفو، والمسلة الناقصة، ومتحف التمساح، جزيرة الإفنتين، ومحمية سالوجا وغزال، ومتحف النوبة، والأغخان، وكوبرى أسوان المعلق، وشوارع البازارات السياحية، بالإضافة إلى جوها المعتدل شتاءً".

وصرح محمد حسن، مدير مكتب الإعلام بمحافظة أسوان، بأن الفيلم يشمل تصريحات من بعض الأجانب المسرورين خلال زيارتهم لمحافظة أسوان، ويوجهون الدعوة خلال الفيلم للسائحين خارج مصر لزيارة مصر وأسوان تحديداً، وذلك بلغات مختلفة ومنها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية".

وأضاف مدير مكتب الإعلام بأسوان، فى تصريحات صحفيه، أن الترويج للفيلم يتم من خلال مهرجان السياحة الذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بوزارة السياحة، فى شهر ديسمبر من كل عام، بجانب تسليم نسخ من الفيلم لكافة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وهيئة الاستعلامات، ومركز المراسلين الأجانب، والهيئات المعنية بالسياحة، بجانب وزارات الخارجية وإدارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى 25 سفارة من سفارات الدول المصدرة للحركة السياحية.