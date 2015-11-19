جولة انتخابية لمرشح حزب الوفد بمركز طنطا بالغربية

قام النائب السابق مصطفى النويهى، مرشح حزب الوفد بالانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، بجولة بقرى فيشا سليم وشونى وبرما فى حملة طرق الأبواب التى أطلقها المرشح باليوم قبل الأخير للصمت الانتخابى، لحث المواطنين على الخروج للتصويت واختيار نواب البرلمان المقبل.

وحذر "النويهى" من اختيار مرشحين الفردى دون اختيار القائمة، لأن ذلك يعنى إبطال الصندوق بالكامل، وأن يكون عدد الأصوات الموجودة للمرشحين الفردى تعادل أصوات القوائم والحرص فى اختيار نواب لهم القدرة على حل مشاكل الدائرة بعيدا عن العواطف.