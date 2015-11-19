غضب بالبحيرة بعد قيام مدرسة بضرب تلميذ بالإعدادى حتى فقد وعيه

شهدت مدينة حوش عيسى بالبحيرة حالة من الغضب العارم بين الأهالى بعد قيام إحدى المعلمات بمدرسة جلال قريطم الإعدادية بالاعتداء على تلميذ بالصف الثانى الإعدادى يدعى خالد محمد السعيد وضربه بشكل مبرح داخل المدرسة، ما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وفقده للوعى تماما من شدة الضرب.

واتهم والد التلميذ المصاب معلمة بالمدرسة وتدعى "د.أ.ح " بضرب نجله ودهسة بالحذاء إمام زملائه حتى فقد الوعى بزعم قيامه بالشغب داخل الفصل، مضيفا أنه قام بنقل نجله إلى مستشفى حوش عيسى العام فى حالة خطرة بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة الضرب وتم إسعافه فى آخر لحظة

>وطالب والد التلميذ وزير التربية والتعليم ومحافظ البحيرة بسرعة التدخل لأخذ حق نجله والتحقيق فى هذه الواقعة لمنع تكرارها.

وفى هذا السياق اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بهذا الحدث واصفينه بالجريمة التى تتطلب معاقبة كل المسئولين عنها.