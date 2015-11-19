مسيرة بالمزمار والطبل البلدى لمرشح مستقل بـ5 قرى فى زفتى بالغربية

شهدت قرى سنباط ودهتورة ومسجد وصيف وكفر العرب وميت البز برفتى بمحافظة الغربية مساء أمس الأربعاء مسيرة بالمزمار والطبل البلدى والسيارات للمرشح المستقل بانتخابات البرلمان أحمد فودة نصير، فى اليوم قبل الأخير من الصمت الانتخابى، واستمرت لأكثر من 5 ساعات متصلة واستقبله الأهالى بحفاوة وطالبوه بتنفيذ برنامجه الانتخابى، الذى وعد به أبناء الدائرة وأنهم ينتظرون المزيد منه خلال الفترة القادمة.

ووعد "فودة" المواطنين بالعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابى، وحل مشاكل الدائرة فى مجالات الصرف الصحى والتعليم والصحة، خاصة فى الوحدات القروية والصحية مع وضع الوحدات الصحية فى أولوياته عقب الفوز بعضوية البرلمان.

واحتشد المئات من هذه القرى فى المسيرة لتأييد المرشح أحمد فودة والدعوة للتصويت له فى الانتخابات البرلمانية، وعقب المسيرة عقد "فودة" اجتماعا مع رؤوس العائلات بتلك القرى، لبحث مطالب تلك القرى ووضع جدول زمنى لتنفيذها حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية.