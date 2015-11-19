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Kiehl's Loves Dubai بمناسبة العيد الوطني الإماراتي

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Kiehl's Loves Dubai بمناسبة العيد الوطني الإماراتي Kiehl's Loves Dubai بمناسبة العيد الوطني الإماراتي

الأربعاء 18-11-2015 17:31

مع اقتراب العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت كيلز مجموعة Kiehl's Loves Dubaiمحدودة الإصدار، وهي تتضمن مستحضرات مميّزة جداً تنسجم تماماً مع أجواء الاحتفالات المرتقبة. تشمل مجموعة كيلز محدودة الإصدار والملفتة جداً بعض منتجات العناية بالبشرة والوجه الأساسية والأكثر مبيعاً في المنطقة، بما فيهاKiehl’s Crème de Corps وCrème de Corps Whipped Body Butter وUltra Facial Cream. والجدير بالذكر أنّ منتجات المجموعة هذه قد تم تصميمها كلّها في استوديو أي لوف داست متعدد الاختصاصات والقائم في لندن، كما أنه رائد في مجال التصميم الجرافيكي.

وقد ساهم الفنانان والشريكان مارك غراهام وبين بيتش، وهما مؤسِّسا استوديو أي لوف داست، في تصميم تلك العلامات التجارية، وحرصا على الجمع بين أبرز المعالم التاريخية التي تتميّز بها مدينة نيويورك، وهي المدينة التي انطلقت منها علامة كيلز التجارية عام 1851، مع أشهر السمات الهندسية التي تشتهر بها إمارة دبي. تجسّد تصاميم المنتجات قمة الإبداع إذ تتزين بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس أجواء مدينة دبي الأصيلة من خلال إدراج أبرز معالم المدينة السياحية لا سيما برج خليفة ونخلة جميرا، بدون المساومة على السمات المعمارية التي تميّز مدينة نيويورك حيث رسّخت كيلز جذورها، لا سيما تمثال الحرية وبرج إمباير ستيت.

كذلك، تَعِد مجموعة كيلز محدودة الإصدار التي تتميّز بتصاميم توحي بالديناميكية والحيوية،، بتوفير باقة من التركيبات الأكثر طلباً من عملاء كيلز، وتجسّد حس الوطنية والأجواء الاحتفالية التي يرتقبها كل محبّي منتجات كيلز في الإمارات العربية المتحدة.

تتوفر مجموعة Kiehl's Loves Dubai في كل فروع كيلز في دبي، اعتباراً من 16 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، ومن ثم تصبح متوفرة حصرياً في متجر كيلز في بلومينغديلز.

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