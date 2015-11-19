هدايا مميزة من لوكسيتان ان بروفانس في موسم الأعياد

مع اقتراب شهر ديسمبر الذي تترافق معه روح العطاء التي تميز موسم الأعياد. ولمساعدتكم على اختيار الهدية الأمثل لأحبائكم، تقدم لوكسيتان ان بروفانس مجموعة واسعة من الهدايا القيّمة التي ستفاجئ أحباءكم وتدخل البهجة إلى قلوبهم.

دلّلوا أحباءكم بهدية عيد مترفة هذه السنة وقدموا لهم رزنامة أعياد لوكسيتان التجميليّة. تحوي الرزنامة على المنتجات الأكثر مبيعاً ومنها 17 مستحضراً تجميلياً و7 هدايا من بروفانس متواجدة داخل كل يوم من شهر ديسمبر في الرزنامة. أدخلوا الحماس إلى قلب أصدقائكم وأفراد عائلتكم في العيد بهذه الهدية التي يبلغ ثمنها 239 د.إ.

جمعت لوكسيتان قوة اللوز التجميليّة الاستثنائيّة من منطقة هوت بروفانس ضمن مجموعة اللوز التي تتضمّن منتجات متميزة وشديدة الفعالية في آن واحد. يحرص الطقم على الاستمرار في تغذية بشرتكم طيلة شهور الشتاء ويشمل زيت استحمام وزيتاً مغذياً للبشرة وكريم يدين ومرطّباً للجسم بسعر 499 د.إ.

استوحيت النسخة المحدودة لمجموعة الأعياد من لوكسيتان ان بروفانس بالتعاون مع شيف الحلويات المشهور بيير هيرميه من جزيرة كورسيكا المتوسطية. جرّبوا مجموعة زهرة الياسمين وزهرة الخلود وزهرة النارنج التي تحملكم إلى جزيرة النباتات الطبيعية، من خلال رائحة ورد الياسمين ونعومة زهرة البرتقال يحتوي الطقم على جل استحمام ومرطّباً للجسم و أو دو تواليت بسعر 449 د.إ.

يمكنكم أيضاً أن تختاروا مجموعة الليمون الهندي مع الراوند المرتكزة على الفاكهة حيث يُستعمل الليمون الهندي كعنصر أساسيّ في منتجاتها إضافة إلى جذوع الراوند الخشبية. يحوي كل طقم جل استحمام ومرطّباً للجسم و أو دو تواليت بسعر 449 د.إ.

للأشخاص الذين يبحثون عن تغذية مطلقة للبشرة ، إليكم مجموعة منتجات زبدة الشيا التي تمزج زيوتاً أساسية بزبدة الشيا ذات الجودة العالية والمستقدمة من بوركينا فاسو في إفريقيا الغربية. يضمّ الطقم الذي يبلغ ثمنه 499 د.إ كريماً غنياً للجسم ومنظّفاً غنياً للجسم ومرطّب شفتين وصابون شديد النعومة إضافة إلى كريم لليدين والقدمين يوفّر أقصى قدر من الاسترخاء.

تجمع هذه التركيبة المتقدّمة من لوكسيتان خصائص زهرة الخلود الفريدة المقاومة للشيخوخة والتي تتمتّع بفعالية معزّزة تجمع مكوّنات ناشطة مستخرجة من 7 نباتات. تكافح مجموعة الخلود علامات الشيخوخة الواضحة لتمنح البشرة تألقاً شبابياً مشعاً يشمل الطقم كريم الخلود وجل للعينين وزيت زهرة الخلود وثمنه 1,129 د.إ.

مجموعة آرليسيان انعكاس لشخصيّة امرأة لوكسيتان المثالية: فهي أنثوية نابضة بالحياة وغامضة. تمّ ابتكار هذه المجموعة من خلال استخدام مزيج من ثلاث نباتات: الزعفران والورد والبنفسج. يشمل الطقم كريم استحمام وصابونة تجميل مصنوعة من الحليب وكريماً لليدين وصابونة معطرة و أو دو تواليت ، وثمنه 479 د.إ.

مجموعة أروماكولوجي قائمة على استخدام الزيوت الأساسية التي تجمع خلاصة هذه المكوّنات . ويُعتقد أنّ الزيوت الطبيعية المتوسطية التي تحوي عطوراَ طبيعيّة 100% تهدّئ الجسم وتنعشه وتجدد خلاياه. يشمل الطقم البالغ ثمنه 629 د.إ ويتضمن معطر للوسادة يساعد على الاسترخاء إضافة إلى مقشر للجسم معطّر باعث على الاسترخاء وجل استحمام وزيت للمساج ومقشر للجسم يجدد الخلايا.

دلّلي رجلك بإهدائه مجموعة سيدرات المستوحاة من ثمرة الليمون الحامض الأخضر وهي عبارة عن فاكهة حمضيّة ذكريّة تعكس صلابة الطبيعة وتساعد على تقوية البشرة والحواس. تشمل الهدية أيضاً جل استحمام ومزيل رائحة ستيك وصابونة وجل حلاقة وعطراً وثمنها 479 د.إ.

سيسرّ الرجال أيضاً بتلقّي طقم لوكسيتان الخاص كهدية، وهو مستوحى من عطور منطقة بروفانس الخام ومنها عطر الخزامى القوي وتربة روسيون الحمراء وظل أشجار الزيتون. كذلك، يشمل الطقم جل استحمام وصابونة وجل حلاقة وعطراً. أما ثمنه فيبلغ 399 د.إ.