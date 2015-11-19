خالد بن سلطان يرعى أعمال المؤتمر الدولي حول التأهيل العصبي للأطفال

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في الأول من ديسمبر المقبل، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي عن "التأهيل العصبي للأطفال.. من التحديات إلى آفاق جديدة"، الذي يقام بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض، بالتعاون مع "مركز رانشو لوس أنجلوس للتأهيل" وجامعة جنوب كاليفورنيا.

وفي تصريح صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام للمؤسسة ذكر أن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام استقطب نخبة من الخبراء من العديد من دول العالم، وذلك بهدف استكشاف أحدث التطورات في مجال التأهيل لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقات العصبية ووضع المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في مجال طب التأهيل العصبي والأبحاث، وكذلك إعطاء فرص للمتخصصين والطلاب في مختلف مجالات التأهيل داخل المملكة للمشاركة في الأبحاث الدولية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مراكز الرعاية المتقدمة.

وأضاف أن المؤتمر يأتي في إطار نهج المؤسسة بالعمل على استقطاب وتوطين المعرفة وبناء جسور من التعاون مع أرقى المؤسسات والمراكز العلمية المتخصصة بما يسهم في تطوير برامج الخدمة التي تقدمها مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

وأشار سموه إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور في مقدمتها اللدونة العصبية، والتدخلات الجراحية والدوائية، واضطرابات التشنج العضلي وصعوبات البلع والتواصل، وعلاج الألم، إضافة إلى التقنيات المساعدة والأبحاث والتطورات في أمراض الجهاز العصبي، والتأهيل الإدراكي، وقياس النتائج والمسارات الإكلينيكية (السريرية)، والمستجدات في التأهيل العصبي للأطفال وغيرها من المحاور المرتبطة بالإعاقة لدى الأطفال.

ودعا الأمير فيصل كافة الجهات العاملة في مجال التأهيل للاستفادة من فعاليات المؤتمر وورش العمل المتخصصة التي تقام على مدى ثلاثة أيام.

أما الفئة المستهدفة من المؤتمر فتشمل جرّاحي الأعصاب، وأطباء الأعصاب، وجرّاحي العظام، وأطباء التأهيل، وطاقم التمريض، والأطباء النفسيين، واخصائيي العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وأخصائيي النطق والتخاطب.

وأكد سموه أن الاهتمام والعناية بكل ما يرتبط بالإعاقة والمعوقين وتسهيل سبل العيش لهم يعد في مقدمة أولويات محور الرعاية الصحية في أداء المؤسسة، مشيراً إلى أن تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية يعد إحدى أهم الركائز الأساسية في تطوير الخدمات المقدمة ليس فقط على صعيد مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، بل أيضاً على صعيد المملكة العربية السعودية بوجه عام، ويأتي عقد المدينة لهذا المؤتمر استكمالاً لما تبنته مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز ال سعود الخيرية في هذا الصدد سواء المؤتمرات الدولية الثلاثة للرعاية والتأهيل أو غيرها من المؤتمرات المتخصصة.

وأكد سموه على حرص المؤسسة والمدينة على تفعيل توصيات تلك المؤتمرات وتعظيم مخرجاتها واقعاً معاشاً من خلال لجان علمية متخصصة تتولى تطبيق التوصيات على أرض الواقع والتنسيق مع جهات حكومية وجامعات ومؤسسات رعاية ومراكز تأهيل المعوقين لتوسيع دائرة المستفيدين وإحداث النقلة التي نتطلع إليها جميعاً.

وكانت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية قد نظمت العام الماضي المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي، إلى جانب مشاركة المؤسسة والمدينة في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.