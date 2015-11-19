الذئبة الحمراء مرض مناعى يصيب الجلد.. اعرف أسبابه وأعراضه

الذئبة الحمراء هو مرض مزمن يصيب الجهاز المناعى ويجعله يفرز أجساما مضادة لمهاجمه الجسم بدلا من حمايته، فيؤدى إلى التهابات تصيب الجلد والمفاصل والكلى والدم، وغيرها.

عن الذئبة الحمراء يقول محمد لطفى الساعى، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن هذا المرض غير معروف الأسباب، لكنه ربما ينتج عن طريق تفاعل بعض العوامل الوراثية مع بعض العوامل البيئية كالتعرض لأشعة الشمس، أو الإصابة ببعض الفيروسات أو تناول بعض الأدوية.

ويستمر المرض لسنوات طويلة يمر خلالها بفترات من الخمول وفترات من النشاط (انتكاسات) غير واضحة الأسباب، لذلك فإنه من الصعب التنبؤ بمسار المرض أو طول الفترة التى سيستمر فيها النشاط.

ويوضح الساعى أن أعراض المرض تبدأ بشكل تدريجى وغير واضح، مما قد يؤدى إلى تأخير التشخيص لأسابيع أو لأشهر، ويبدأ المرض بالتسبب فى الشعور بالإرهاق والضعف ثم فقدان الشهية، مما يؤدى إلى نقص الوزن ثم ارتفاع فى درجة الحرارة، يلى ذلك ظهور الأعراض المميزة للمرض والتى تختلف فى عددها وفى شدتها من مريض لآخر.

ومن أهم الأعراض الجلدية والتى قد تكون الأولى فى الظهور طفح جلدى مثير للحكة على الوجه وفوق الخدين وعبر الأنف بشكل يشبه الفراشة، مع ظهور تقرحات غير مؤلمة بالفم والأنف وتساقط الشعر، وكذا الحساسية من ضوء الشمس فى أجزاء الجسم المكشوفة، وفى حالة وجود تلك الأعراض لفترات فلا بد من زيارة طبيب الجلدية المختص الذى بدوره قد يكون أول من يشخص الحالة.