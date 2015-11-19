وزير الزراعة يلتقي السفير الجورجي

استقبل وزير الزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، في مكتبه بالوزارة أمس سفير جورجيا لدى المملكة جورج جانجغافا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية المشتركة والتباحث في المجالات الزراعية بين البلدين.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للثروة السمكية م. جابر بن محمد الشهري، ووكيل الوزارة للتنمية الزراعية م. سامي بن سليمان النحيط، ووكيل الوزارة للزراعة الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، ووكيل الوزارة للموارد الطبيعية الزراعية م. صالح بن علي اللحيدان، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية د. حمد بن عبدالعزيز البطشان، وعدد من المسؤولين بالوزارة.