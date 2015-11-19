«أمانة مكة» تزيل مخلفات السيول

باشرت فرق وآليات أمانة العاصمة المقدسة أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وشملت مختلف أحيائها والقرى المحيطة بها.

وقال م. عاطف حكمي مدير إدارة تشغيل ومتابعة النظافة إن الأمانة استعدت منذ وقت مبكر لمواجهة موسم الأمطار بعدد من الفرق والآليات، مضيفاً أن أعمال إزالة مخلفات الأمطار تحظى بمتابعة شخصية من قبل م. عبدالسلام مشاط وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات وم. محمد المورقي مدير عام النظافة وتوجيهاتهما المباشرة لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع.

وأشار حكمي إلى أنه تم تحريك الفرق الميدانية خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، حيث شكلت عدداً من الفرق تضم العمال والمعدات ودعمت بعدد من الآليات و"وايتات" الشفط مختلفة الأحجام، ووزعت في الأماكن التي شهدت تجمعات المياه. وأردف أن الفرق باشرت أعمالها مساء الثلاثاء وحتى صباح أمس في منطقة (بحرة) التي شهدت كثافة عالية في هطول الأمطار، وخصصت لها أكثر من (200) عامل و(15) آلية مختلفة الأحجام، وتم تشكيل عدد من الفرق بإشراف كل من م. غيث طارق بن يوسف وسعيد المالكي، وجرى توزيعها في نواحي منطقة بحرة، حيث أزيلت كافة تجمعات المياه لفتح الطرق في زمن قياسي. وأكد حكمي أن فرق الأمانة في جاهزية تامة وعلى استعداد خلال هذه الأيام التي مازالت التوقعات فيها قائمة بهطول الأمطار، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الفرق المخصصة لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول والعبّارات والقنوات بمكة المكرمة وتفقد عناصرها وتنظيفها وإزالة الاتربة والصخور التي قد تعلق بها لضمان كفاءتها خلال فترة هطول الأمطار.