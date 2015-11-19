افتتاح مركز التوحد بمدينة سلطان الطبية العسكرية

دشن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د. سليمان بن محمد المالك مركز التوحد بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض يوم امس الخميس.

أوضح ذلك مدير مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش، مشيراً إلى أن تدشين هذا المركز يأتي نتاجاً لما تتلقاه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها العسكرية من دعم ولاة الأمر حفظهم الله لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لمنسوبي القوات المسلحة وذويهم، وبين أن مركز التوحد يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأطفال اضطراب طيف التوحد والتي تبدأ بمرحلة المسح الطبي للكشف عن الاضطراب وتنتهي بمراحل العلاج اللازمة بكل حالة مرضية وما تتطلبه من إعادة تأهيل ورعاية طبية لمساعدة مريض التوحد للاندماج مع المجتمع.

ومن جانبها أوضحت استشارية الطب النفسي ومدير مركز التوحد بالمدينة د. سميرة بنت علي الغامدي أن افتتاح هذا المركز يأتي في ظل الاحتياج الفعلي لهذه الفئة من المرضى لمثل هذه المراكز الطبية المتكاملة إضافة إلى كون المركز يهدف إلى تدريب المعلمين على كيفية التعامل مع أطفال اضطراب التوحد الموجودين داخل المدارس. وأضافت الدكتورة الغامدي أن هذا المركز مجهز بأحدث التجهيزات الطبية والقاعات التدريبية لعقد الدورات في هذا المجال.