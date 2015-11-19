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ابن شقيق "طرابيك" لسارة طارق: "مشفتش اسمك حتى على ورق كلينيكس"

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ابن شقيق "طرابيك" لسارة طارق: "مشفتش اسمك حتى على ورق كلينيكس" ابن شقيق "طرابيك" لسارة طارق: "مشفتش اسمك حتى على ورق كلينيكس"
نشبت مشادة كلامية بين كل من أرملة الراحل سعيد طرابيك "سارة طارق"، وإلهامى طرابيك ابن شقيق الراحل، وجه خلالها الأخير سيلا من الاتهامات لها بأنها تزوجت عمه من أجل الشهرة، وأنها كانت على علاقة به قبل الزواج لمدة تقرب من الـ5 سنوات، على حد قوله.

وأشار إلهامى، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامى "وائل الإبراشى"، ببرنامجه "العاشرة مساء"، والمذاع على فضائية "دريم"، إلى أن سارة طارق تسعى للشهرة من خلال زواجها وظهورها فى الإعلام، قائلاً: "أنت مريضة روحى اتعالجى.. ظهرتى فى مجلة ميكى وبطوط ووائل الإبراشى.. وأصلا محدش يعرفك.. مين سارة طارق؟؟ أنا مشفتش اسمك حتى على ورقة كلينكس".

من جانبها قاطعته أرملة المرحوم "سعيد طرابيك"، قائلة: "أنتم محدش يعرفكم ومحدش جه المستشفى لما مات ومظهرتوش غير فى العزا".

ورد "طرابيك" قائلاً: "أنا ولا مبيض محارة ولا بتاع لحمة رأس زى ناس.. أنا المهندس إلهامى طرابيك ومش محتاج أشتهر ومن البداية وكل الأسرة رافضة هذه الزيجة.. سعيد طرابيك من قبل شهرة الزواج وهو على علاقة بسارة منذ أكثر من 5 سنوات"، على حد قوله.

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