مصر أفضل مقصد غوص بالسوق البريطانية فى استفتاء معرض "DIVE SHOW" ببرمنجهام

أعلن سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، فوز مصر فى معرض DIVE SHOW بمدينة برمنجهام بلندن كأفضل مقصد غوص فى السوق البريطانية بين قراء مجلة Sport Diver للعام الثانى على التوالى، تليها الفليبين وجرز المالديف بفارق كبير، مشيرا إلى أن مصر مرشحة للفوز بأفضل مقصد غوص فى السوق البريطانية بين قراء مجلة Diver Magazine التى ستعلن نتائجها خلال معرض London dive Show فى فبراير 2016، كما حاز البحر الأحمر المصرى على معظم الجوائز الخاصة بأفضل ثلاثة مراكز غوص من مصر، وكذلك أفضل مدربى الغوص فاز به السيد Alun من "Elite Divers" فى شرم الشيخ.

ويعد معرض "DIVE SHOW" من أكبر معارض الغوص فى المملكة المتحدة، والذى ينظمه مجموعة "Diver Group" المالكة لمجلة Diver Magazine، حيث يشارك فيه أكثر من 200 عارض من مراكز الغوص ومنظمى الرحلات المتخصصين بمنتج الغوص وشركات بيع معدات الغوص بالإضافة إلى مشاركة الغرفة المصرية للغوص والأنشطة المائية "CDWS" يمثلها السيد طارق وهبة رئيس الغرفة وهانز ديلتى نائب رئيس الغرفة وشركة "Camel Dive Club" وشركة "United Divers Elite Divers" وشركة "Deep Ocean".

كما شهد المعرض حضور أكثر من 16500 زائر والعديد من رجال السياحة ومنظمى الرحلات وممثلى وسائل الإعلام المختلفة.

أما عن فعاليات المعرض، الذى أقيم على مساحة 30 مترا مربعا ويحتوى على خمسة أجنحة، قام مكتب هيئة تنشيط السياحة بلندن الذى يمثله الملحق السياحى المصرى محمد النجار بإجراء عدد من اللقاءات المهنية مع ممثلى ومحررى مجلة "Diver Magazine" لاستعراض آخر مستجدات الغرفة المصرية للغوص والإجراءات الجديدة التى تقوم بها للنهوض بمنتج الغوص بمصر ورفع كفاءة مراكز الغوص بالمقاصد المصرية، وعدد من اللقاءات الأخرى مع مجلة Dive Magazine ومجلة Sport Diver.

جدير بالذكر أن مجلة Diver Magazine هى من كبرى المجلات المتخصصة بمنتج الغوص بالمملكة المتحدة وتعد من الشركاء الرئيسيين للمكتب للترويج لمنتج الغوص بمصر بالممكلة حيث تعد مصر المقصد الأول لمحبى رياضة الغوص بالممكلة المتحدة وتحصد مصر سنويا جوائز أفضل مقاصد الغوص بالممكلة المتحدة لقراء مجلة Diver Magazine ، Sport Diver.