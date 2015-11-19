"الزراعة": تنفيذ مشروع الرى الحقلى فى 290 ألف فدان بـ10 محافظات نهاية 2016

قال الدكتور سمير أبو سليمان مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى، فى مساحات 290 ألف فدان بالأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، بـ10 محافظات البحيرة - كفر الشيخ - أسيوط - سوهاج - قنا - والأقصر - والمنيا - وبنى سويف - والدقهلية - والشرقية، نهاية عام 2016.

يأتى ذلك بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية المحصولية رأسيا.

وأكد مدير مشروع الرى الحقلى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة لتعميم المشروع فى 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة واستغلال نحو 10 مليارات متر مكعب يمكن أن تستثمر فى استصلاح واستزراع أراضٍ جديدة، إلى جانب زيادة فى المساحة المنزرعة، والتى تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادى والدلتا، وتقليل الفاقد فى نظم الصرف الزراعى، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الرى الحقلى.

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