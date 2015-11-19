"ديلى ميل" تنشر فيديو لحظة هجوم "داعش" على المقهى بانفجارات باريس

كشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية، عن فيديو لهجوم عناصر داعش على رواد مقهى فى باريس، وتظهر الصور وحشية الإرهابيين وقتل رواد المقهى والعاملين به، وإطلاق شخص مسلح من التنظيم الإرهابى الرصاص العشوائى على المقهى من خلال بندقية من طراز AK-47.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسلح المسئول عن الهجوم على المقهى، لم يتم ذكر اسمه لأسباب أمنية، لكنه يعتقد أنه المتهم "صلاح عبد السلام"، الذى يظهر فى الفيديو بعض الملامح له.

وأضاف التقرير، أن العديد من العاملين وراود المقهى لقوا مصرعهم خلال الهجوم الذى استمر أقل من دقيقة، وبعدها هرب المسلح عن طريق سيارة سوداء اللون مع آخرين، بينما أظهر الفيديو قيام أحد الإرهابيين بإطلاق النار على شخص من خارج المطعم حاملاً البيتزا وتوفى فى الشارع.

وأشار التقرير، إلى أن المقهى يقع فى المنطقة 11 فى باريس، والتى تحظى بشعبية من الطبقة الوسطى الأثرياء الذين يعملون فى مجال الإعلان والإعلام.



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