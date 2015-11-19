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تنظيم داعش: أعدمنا رهينتين من الصين والنرويج

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تنظيم داعش: أعدمنا رهينتين من الصين والنرويج تنظيم داعش: أعدمنا رهينتين من الصين والنرويج

>قال تنظيم داعش فى أحدث عدد من مجلة يصدرها باللغة الإنجليزية أمس الأربعاء إنه قتل رهينتين من الصين والنرويج وتضمنت المجلة صورا لما يبدو أنهما جثتا الرجلين وكتب عليهما عبارة "أعدما".

ولم يذكر التنظيم أى تفاصيل فى مجلة "دابق" الالكترونية حول الطريقة التى أعدم بها الرجلين أو متى تم إعدامهما.

وقالت رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج فى مؤتمر صحفى فى أوسلو إن وزارة الخارجية حددت هوية الرجل النرويجى باسم أولى يوهان جريمسجارد اوفستاد وإنه قتل على الأرجح، وأضافت سولبرج "نحن نندد بقتله" وأضافت أن لا تزال تسعى لمزيد من التأكيد.
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مصر 365

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