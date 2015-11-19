مؤتمر حاشد لمرشح حزب الوفد بـ"شبرا الخيمة ثانى" بالقليوبية

أكد المرشح محمد إبراهيم المغربى لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ثان أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى الارتقاء بشبرا الخيمة، ووضعها على خريطة الدولة من خدمات لعيشة كريمة آدمية،>وأضاف المغربى خلال المؤتمر الانتخابى الجماهيرى.

وحضر المؤتمر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة والكاتب الصحفى محمد عبد الجليل والمستشار مجدى حافظ والمستشار وليد الشحات ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وقال المغربى إن العمل على إعادة تخصيص قطع أراضى الأوقاف أو أملاك الدولة لإنشاء وحدات سكنية للشباب ومحدودى الدخل أهم أولوياته، بالإضافة للعمل على إعادة رصف الطرق والمحاور الرئيسية والعمل على إدخال خطوط مواصلات جديدة لخدمة أبناء الدائرة، وإنشاء نوادٍ ومراكز شباب تغطى المناطق المحرومة.

ودعا لتشجيع رجال الأعمال والمستثمريين الجادين للتوسيع فى إنشاء مصانع لاستعاب الشباب مع مراعاة مراقبة الدولة لهم.