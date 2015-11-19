ما بين الأبيض والأزرق والأحمر.. من لون أظافرك اعرف طبيعة مرضك

الأظافر من أهم الأعضاء بجسم الإنسان، على الرغم من كونها قد لا تلعب دورا فعالا فى القيام بالعمليات الحيوية للجسم، إلا أن أهميتها لا تقل عن الأعضاء الأخرى، وربما الأهمية الأساسية للأظافر تتمثل فى إمكانية الكشف عن الأمراض التى يعانى منها الجسم، فالأظافر أول الأعضاء تضررا بالأمراض العضوية التى تصيب أجسامنا.

فى السطور التالية يوضح استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، الدكتور محمد لطفى الساعى، أهم العلامات التى قد تظهر على الأظافر وتشير للإصابة ببعض الأمراض العضوية أهمها:

- ميل الأظافر للون الأزرق قد ينذر بنقص الأكسجين وأمراض الرئتين.

>- اللون الأبيض الداكن على الأظافر قد يشير إلى التهابات بالكبد.

>- اللون الأبيض فى الجلد تحت الأظافر قد يشير إلى الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

>- الحمرة الشديدة فى لون الجلد تحت الأظافر قد تشير إلى أمراض القلب.

>- قضم الأظافر المستمر أو المحاولات الملحة لاقتلاعها، قد يشير إلى الإصابة بالوسواس القهرى.

>- جفاف الأظافر وهشاشتها قد يشير إلى امراض الغدة الدرقية.

وفى النهاية يؤكد الساعى أنه فى حالة ظهور أى من تلك الأعراض السابق ذكرها فالأمر لا يستدعى القلق، لأنه فى أغلب الحالات تعد تغييرات الأظافر أولى دلالات المرض، كما أنه فى بعض الأمراض شديدة الخطورة يكون المريض قد شعر بأعراض أخرى سابقة، وبدأ بالفعل استشارة الطبيب المختص.